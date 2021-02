IND vs ENG: अश्विन ने अपने इस रिकॉर्ड के लिए विराट को कहा थैंक्यू, जानिए क्यों?

भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई टेस्ट में खास उपलब्धि हासिल कर ली. उन्होंने दूसरी पारी में पहली गेंद पर विकेट लेने का कारनामा किया. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 114 साल बाद ऐसा हुआ, जब पारी की पहली गेंद पर किसी स्पिनर ने विकेट लिया हो. इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के चौथे दिन अश्विन ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स को दूसरी पारी की पहली गेंद पर आउट किया, जिनका कैच स्लिप में अजिंक्य रहाणे ने लपका. वैसे वह 133 साल के इतिहास में यह कारनामा करने वाले तीसरे स्पिनर हैं.

आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका के लेग स्पिनर बर्ट वोगलर ने 1907 में इंग्लैंड के टॉम हैवर्ड को टेस्ट मैच में पारी की पहली गेंद पर आउट किया था. यह उपलब्धि अर्जित करने वाले पहले स्पिनर यॉर्कशायर के बॉबी पील हैं, जिन्होंने 1888 में एशेज में यह कमाल किया था.

