अंकिता रैना ने अपना पहला WTA खिताब जीता, हासिल की खास उपलब्धि

भारत की अंकिता रैना ने शुक्रवार को अपनी रूसी जोड़ीदार कैमिला रखिमोवा के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता, जो उनका पहला डब्ल्यूटीए खिताब है.

अंकिता और कैमिला की जोड़ी ने फाइनल में अन्ना बिलिनकोवा और अनस्तेसिया पोटापोवा की रूसी जोड़ी को 2-6, 6-4, 10-7 से हराया. इस जीत से 28 साल की अंकिता डब्ल्यूटीए की युगल रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हो जाएंगी.

Ankita Raina and Kamilla Rakhimova take the doubles title at #PhillipIslandWTA.



Raina is India’s 1st WTA champion since Sania Mirza. The 28yo also earned her 1st WTA MD singles win earlier in the week at PIT. https://t.co/4rJ6UV23UR