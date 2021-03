टॉस है बॉस... क्या आज भारत पलटेगा बाजी? विराट ब्रिगेड के लिए सीरीज दांव पर

मौजूदा टी20 सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने टॉस जीता है. उन्होंने इस सीरीज में लगातार दूसरी बार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीता. इसका मतलब है कि वह मैच भी जीतेंगे..? क्योंकि अब तक यही होता आया है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम मैच गंवा रही है.

भारतीय टीम चौथे टी20 में भी टॉस हार गई है और वह पहले बल्लेबाजी करने उतरी. भारत को अगर सीरीज में बने रहना है, तो उसे यह मैच हर हाल में जीतना होगा. अब भारत के समक्ष टॉस हारकर भी बाजी पलटने की चुनौती है.

Toss Update:



England have won the toss & elected to bowl against #TeamIndia in the 4th @Paytm #INDvENG T20I.



