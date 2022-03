WWE: पूर्व चैम्पियन Big E की स्मैकडाउन में जान जाते-जाते बची, स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया

WWE के पूर्व चैम्पियन और अमेरिकन रेसलर Big E के लिए शुक्रवार की रात बुरे सपने से कम नहीं रही. वह स्मैकडाउन में अपने जोड़ीदार के साथ डबल्स मुकाबले में उतरे थे, लेकिन जान गंवाने से बाल-बाल बच गए. उनकी गर्दन में गंभीर चोट आईं. Big E को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा.

दरअसल, Big E शुक्रवार की रात अपने जोड़ीदार कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) के साथ रिंग में उतरे थे. उनका मुकाबला शेमस (Sheamus) और रिट्ज हॉलैंड (Ridge Holland) की जोड़ी के साथ था, लेकिन यह मैच एक बुरे एक्सीडेंट के साथ खत्म हुआ.

Big E के चोटिल होने का वीडियो वायरल

इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि रिंग के बाहर Big E और रिट्ज के बीच जमकर लड़ाई होती है. इसी दौरान रिट्स भारी पड़ते नजर आते हैं. वह Big E को सामने से कसकर पकड़ते हैं और अपनी बाहों में भरकर पीछे की तरफ फेंक देते हैं. इसी दौरान Big E अपनी गर्दन के बल फर्श पर गिरते हैं और उन्हें गंभीर चोटें आती हैं.

Prayers up for Big E. This was terrifying to see! Hope he’s okay 🙏 Match ended shortly after and PatMcAfee looked legit terrified pic.twitter.com/dGpb7mkJKx