Indonesia Football Match Tragedy: भारत-पाकिस्तान की तरह हुआ फुटबॉल मैच, हार से बौखलाए फैन्स ने किया मौत का तांडव

Indonesia Football Match Tragedy: खेल जगत के लिए इंडोनेशिया से एक बेहद ही बुरी खबर सामने आई. यहां शनिवार को खेले गए एक घरेलू फुटबॉल मैच में मौत का तांडव देखने को मिला. यह तांडव अपनी टीम की हार से बौखलाए फैन्स ने ही किया.

यह दर्दनाक हादसा इंडोनेशिया में ईस्ट जावा के केपंजेन शहर में हुआ, जहां घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत एक मैच खेला जा रहा था. यह मैच पेरसेबाया सुराबाया (Persebaya Surabaya) और अरेमा फुटबॉल क्लब (Arema football club) के बीच खेला गया.

भगदड़ में 129 लोगों की जान गई

मुकाबले को देखने के लिए करीब 40 हजार दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे. मैच में पेरसेबाया ने अरेमा को 3-2 से हरा दिया. इसके बाद फैन्स ने स्टेडियम में ही उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और फिर भगदड़ मच गई. इस हादसे में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है. पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की और खिलाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

आखिर किसकी लापरवाही से हुआ हादसा?

सोचने वाली बात है कि आखिर यह बड़ा हादसा कैसे, किस कारण और किसकी लापरवाही से हुआ? हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? यहां बता दें कि पेरसेबाया और अरेमा टीमें एक-दूसरे की कड़ी प्रतिद्वंद्वी हैं.

BREAKING: Over 100 people were killed and 200 injured in a riot at a football stadium in Malang Indonesia, authorities said. #news #BreakingNews #Newsnight #NewsUpdate #NewsBreak #soccer #Indonesia #malang#AremavsPersebaya#arema #Kanjuruhan #bonekjancok #football pic.twitter.com/SXhCPfTId9