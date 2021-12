BWF World Championships: कैरोलिना मारिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप से हुईं बाहर, जानें इसके पीछे की वजह

BWF World Championships: स्पेनिश बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन विश्व चैम्पियनशिप में भी हिस्सा नहीं लेंगी. तीन बार की चैम्पियन मारिन ने घुटने की चोट के ठीक नहीं होने के कारण विश्व चैम्पियनशिप से हटने का फैसला किया है. रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट मारिन ने स्विस ओपन के दौरान लगी चोट के कारण इस साल आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप से हटने का फैसला किया था.

28 साल की मारिन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, 'मैंने सत्र की वास्तव में अच्छी शुआत की थी, मैंने पांच में से चार टूर्नामेंट जीते थे. मैं आत्मविश्वास से भरी थी और शारीरिक रूप से काफी अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन एक गलत मूवमेंट ने मेरा घुटना पूरी तरह से तोड़ दिया.'

उन्होंने कहा, 'मानसिक रूप से काफी मुश्किल हो रही है, मेरी प्राथमिकता हमेशा ही स्वस्थ रहना है. इसलिए मेरी टीम और मैंने फैसला किया कि हुलेवा विश्व चैम्पियनशिप में नहीं खेलेंगे.'

Nos vemos la semana que viene en #Huelva2021, pero no en la pista 🏸🙏



See you next week in #Huelva2021, but not on court 🏸🙏#BWFWorldChampionships @sportssantander @santander_es pic.twitter.com/TEeSU2rvND