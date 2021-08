World Athletics U20: भारत की 4x400m मिक्स्ड रिले टीम ने कांस्य जीता

भारत की चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने नैरोबी में अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता. यह अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के इतिहास में भारत का पांचवां पदक है.

भारतीय टीम में भरत एस, प्रिया मोहन, सम्मी और कपिल शामिल थे. भारतीय टीम चैम्पियनशिप के फाइनल में 3:20.60 सेकेंड के समय से तीसरे स्थान पर रही.

Silver and Bronze in the Mixed 4x400m Relay go to Poland 🇵🇱 and India 🇮🇳 in 3:19.80 and 3:20.60 respectively!



There may not be a crowd at these #WorldAthleticsU20 Championships, but their team mates cheered them all the way around the track 👏 pic.twitter.com/wLD1ybTodz