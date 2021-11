Malaysian Open Squash Championships: सौरव घोषाल ने रचा इतिहास, मलेशिया ओपन का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने 

📝 Malaysian Open Final Roundup 🇺🇸



Wildcard @Aifaazmann stuns top seed @salmahany4 to take the women's title 🏆@SauravGhosal beats @MiguelSquash to end three-year trophy drought 👏



Full story ⬇️https://t.co/F891V1uCTE pic.twitter.com/eBg6UcGY6i