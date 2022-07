Singapore Open 2022: साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर, मेडल के लिए अब पीवी सिंधु पर निगाहें

Singapore Open 2022: सिंगापुर ओपन में भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय का सफर खत्म हो गया है. दोनों अपने-अपने मुकाबले हारकर बाहर हो गए हैं. जबकि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है. अब मेडल के लिए उन पर ही निगाहें टिकी हैं.

साइना नेहवाल को जापान की आया ओहोरी ने 21-13, 15-21, 22-20 से हराया. जबकि प्रणॉय को जापान के ही कोडाई नराओका ने शिकस्त दी है. कोडाई ने यह मैच 12-21, 21-14, 21-18 से जीत लिया.

थाईलैंड ओपन के बाद पहली बार सिंधु सेमीफाइनल में

वहीं, पीवी सिंधु ने चीन की हान यूइ को एक घंटे से अधिक चले मुकाबले में हराकर सिंगापुर ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी ने एक गेम गंवाने के बाद 17-21, 21-11, 21-19 से जीत दर्ज की.

सिंधु का अब इस चीनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रिकॉर्ड 3-0 का हो गया है. मई में थाईलैंड ओपन के बाद सिंधु पहली बार सेमीफानल में पहुंची हैं. अब देखना यह है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से पहले वह खिताब जीत पाती हैं या नहीं.

Semifinals up for grabs as former champion Saina Nehwal 🇮🇳 rivals Aya Ohori 🇯🇵.#BWFWorldTour #SingaporeOpen2022 pic.twitter.com/HOITIf7b7r