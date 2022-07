कॉमनवेल्थ गेम्स जा रहे खिलाड़ियों को पीएम मोदी का मंत्र- कोई नहीं टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में...

कुछ ही दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स-2022 का आगाज़ बर्मिंघम में होने वाला है, भारत की ओर से दर्जनों खिलाड़ी यहां हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं.

इस दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज़ भी देखने को मिला, जब खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक डायलॉग बोला और कहा कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में.

पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों को संबोधित किया, जिसमें अलग-अलग फील्ड के प्लेयर्स मौजूद रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां खिलाड़ियों से कहा कि जो भी एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी अपनी ज़बरदस्त छाप छोड़ेंगे. पीएम बोले कि आपको कैसे खेलना है, क्या रणनीति अपनानी है ये सब आपको पता ही है.

Wishing our dynamic contingent the very best for @birminghamcg22. https://t.co/YkIAkPFrEN