Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा ने लहराया परचम, पीएम मोदी बोले- भारतीय खेल के लिए खास पल

Neeraj Chopra: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (World Athletics Championships) में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को जमकर बधाइयां मिल रही हैं. टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक (Javelin throw) खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है.

इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज को बधाई दी है. मोदी ने ट्वीट करते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है. पीएम मोदी के अलावा पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और कई खेल जगत की हस्तियों ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी हैं.

भारतीय खेलों के लिए एक खास पल

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा- हमारे देश के दिग्गज एथलीटों में से एक नीरज चोपड़ा ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की. उन्हें इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतने के लिए बधाई. यह भारतीय खेलों के लिए एक खास पल है. नीरज चोपड़ा को उनके अगले टूर्नामेंट और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं.

A great accomplishment by one of our most distinguished athletes!



Congratulations to @Neeraj_chopra1 on winning a historic Silver medal at the #WorldChampionships. This is a special moment for Indian sports. Best wishes to Neeraj for his upcoming endeavours. https://t.co/odm49Nw6Bx