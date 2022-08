Arshad Nadeem Neeraj Chopra CWG: पाकिस्तान के हीरो बने अरशद नदीम, 90M से भी लंबा भाला फेंक नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा

Arshad Nadeem Neeraj Chopra: पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर (भाला फेंक खिलाड़ी) अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने वह कर दिखाया है, जो ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा भी नहीं कर सके. अरशद ने अपने नीरज से एक कदम आगे निकलते हुए 90 मीटर से भी लंबा थ्रो किया है.

दरअसल, कमर में चोट के कारण नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स से नाम वापस ले लिया था. ऐसे में पाकिस्तानी अरशद नदीम ने मौका लपका और गोल्ड मेडल जीत लिया. अरशद ने कॉमनवेल्थ में नीरज चोपड़ा का ही रिकॉर्ड तोड़ा है.

Are you also waiting for the National Anthem of Pakistan? Sab se ooncha ye jhanda hamara rahe.



So proud of you Arshad Nadeem. You did it for Pakistan. 🇵🇰 🏅 pic.twitter.com/TGc2SATg1m — Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) August 7, 2022

What a superb performance from Arshad Nadeem!



He earns Pakistan their first track and field Gold after 60 years 🥇🥇, setting precedence with a new Games record.



Congratulations @NOCPakistan 👏🏾#CommonwealthGames2022 | #B2022 pic.twitter.com/6H5YlKxeLg नीरज ने हाल ही में स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर दूर भाला फेंका था, मगर नदीम ने अब 90.18 मीटर दूर भाला फेंककर यह जादुई आंकड़ा पार किया है. साथ ही नीरज का भी लक्ष्य रहा है कि वह 90 मीटर की दूरी तक भाला फेंकें, लेकिन वह भी यह कारनामा नहीं कर सके. मगर अरशद ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है. यह गोल्ड जीतते ही सोशल मीडिया पर अरशद के साथ नीरज भी ट्रेंड में आ गए. लोग तरह-तरह के कमेंट्स करने लगे. — Commonwealth Sport (@thecgf) August 7, 2022

नदीम ने तोड़ा नीरज का रिकॉर्ड

Wow!!💫 That's incredible throw from Arshad Nadeem, Pakistan🇵🇰🌟



Even he got trolled for praising Neeraj Chopra. He always used tell that his Ideal and Hero is *Neeraj Chopra*. Such a champion "Arshad Nadeem" ❤️.



Now he become the true Ekalavya🪄 pic.twitter.com/PjZ4iVSu1a — Adarsh P Cherugad🇮🇳 (@AdarshPCherugad) August 7, 2022

इस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी उनकी तारीफ की. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'जिस्म टूटा हुआ था, पर हिम्मत हिमालय से भी बुलंद थी. मेरे भाई अरशद को कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने पर सलाम है.' बता दें कि अरशद को चोट लगी थी, उसके बावजूद उन्होंने गोल्ड जीता.

Jism toota howa tha per himmat Himalaya se bhi buland thi.



Salute to you my brother #ArshadNadeem for bringing another gold for Pakistan in #CommonwealthGames2022.



You made the nation proud. 🌟🏆🙌#PakistanZindabad pic.twitter.com/sJ0jQGOqnY — Babar Azam (@babarazam258) August 7, 2022

Wowwwww. Arshad Nadeem 90 metres metres in 4,5th throw too. This is Commonwealth record This is longer than Neeraj Chopra's throw in Olympics who won gold. Huge! 88 metres was in second attempt. And. 86 m in first. We have a gold medal. #ArshadNadeem #JavelinThrow pic.twitter.com/xobETehSZs — Shahid Ali (@ShahidAliTweet) August 7, 2022

Now this will be a rivalry for the ages! Looking forward to wherever Neeraj Chopra and Arshad Nadeem can compete against each other! They need to prepone the Asian Games ASAP. — jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) August 7, 2022

भारत के मनु और रोहित रेस में पिछड़ गए

बता दें कि नीरज की गैरमौजूदगी में भारत के डीपी मनु और रोहित यादव मेडल के लिए रेस में थे. मगर अरशद के आगे इनकी एक नहीं चली. मनु ने बेस्ट 82.28 मीटर दूर भाला फेंका और पांचवें नंबर पर रहे. जबकि रोहित यादव 82.22 मीटर दूर भाला फेंककर छठे नंबर पर काबिज रहे. दोनों ही कोई मेडल नहीं जीत सके.