जब मिल बैठे दो गोल्ड मेडलिस्ट... अभिनव बिंद्रा से मिले नीरज चोपड़ा, गिफ्ट में मिला 'Tokyo'

Neeraj Chopra meets Abhinav Bindra: टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. नीरज चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह निशानेबाज और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा (Abhinav Bindra) के साथ हैं. इस तस्वीर में एक और खास बात है.



दरअसल, अभिनव बिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को खास तोहफा दिया है. अभिनव ने नीरज को Puppy गिफ्ट किया है, जिसका नाम ‘Tokyo’ है. कनेक्शन ये है कि नीरज ने टोक्यो में ही अपना ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था.



नीरज चोपड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘अभिनव बिंद्रा सर और उनके परिवार के साथ शानदार समय बिताने का मौका मिला. अपने गोल्ड मेडल को बीजिंग वाले सीनियर से मिलवाया और बिंद्रा परिवार की मेहमाननवाज़ी का लुत्फ उठाया. Tokyo से मिलवाने के लिए शुक्रिया, चोपड़ा परिवार का नया सदस्य’’

इस मुलाकात को लेकर अभिनव बिंद्रा ने भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि हम दोनों इस बात पर राज़ी हुए हैं कि प्रोसेस ही गोल है, गोल्ड ही प्रोसेस है. युवा गोल्ड मेडलिस्ट के साथ समय बिताकर अच्छा लगा.

The two of us agree that the process is the Goal. The process is the Gold. And the Process is most rewarding. Happy to have spent the afternoon with this young Gold Medalist. https://t.co/mS6fPaCzaf