IPL से बाहर हुए लसिथ मलिंगा, मुंबई इंडियंस ने इस तेज गेंदबाज को चुना

गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए लसिथ मलिंगा की जगह बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन को शामिल करने की घोषणा की. श्रीलंका का अनुभवी तेज गेंदबाज व्यक्तिगत कारणों से इस सत्र में उपलब्ध नहीं होगा. इस बार आईपीएल के मुकाबले यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेले जाएंगे.

मुंबई इंडियंस द्वारा जारी मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, ‘लसिथ मलिंगा ने निजी कारणों से इस सत्र में अनुपलब्ध होने का आग्रह किया है और वह श्रीलंका में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं.’

बताया जाता है कि मलिंगा के पिता बीमार हैं और उनकी सर्जरी हो सकती है. चूंकि मलिंगा श्रीलंका में अपने पिता के साथ रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिछले महीने टीम के साथ अबु धाबी नहीं जाने का विकल्प चुना.

30 साल के पैटिंसन इस हफ्ते के अंत में अबु धाबी में मुंबई इंडियंस से जुड़ जाएंगे. मलिंगा मुंबई की टीम के लिए महत्वपूर्ण गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने बीते वर्षों में टीम के अभियान में अहम भूमिका निभाई थी.

टीम के मालिक आकाश अंबानी ने पैटिंसन का स्वागत किया और मलिंगा को अपना समर्थन दिया. उन्होंने कहा, ‘जेम्स हमारे साथ फिट होने के लिए सही खिलाड़ी हैं और हमारे इस समय तेज गेंदबाजों के उपलब्ध विकल्पों में शामिल होंगे.’

