Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा का ऐलान - अब 90 मीटर के करीब... इस साल ऐसा कर सकता हूं

ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए रजत पदक जीता. गुरुवार को वह काफी करीब से 90 मीटर दूर भाला फेंकने से चूक गए, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वह इस साल इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे.

नीरज पहली बार डायमंड लीग शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल रहे. 24 साल के एथलीट ने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर दूर भाला फेंका. जिससे वह महज छह सेंटीमीटर से 90 मीटर से चूक गए.

इस दौरान उन्होंने अपने 89.30 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर किया, जो उन्होंने 14 जून को फिनलैंड के तुर्कु में पावो नुर्मी खेलों में दूसरे स्थान पर रहकर हासिल किया था. नीरज के अन्य थ्रो 84.37 मीटर, 87.46 मीटर, 84.77 मीटर, 86.67 मीटर और 86.84 मीटर के रहे.

It felt amazing to be back on the Diamond League circuit and even better to get a new PB!

All the throwers put up a great show tonight for the crowd in Stockholm!



Next stop ➡️ Representing 🇮🇳 at the World Championships in Eugene pic.twitter.com/OpiXyrp4wv