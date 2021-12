Asian Rowing Championship: अरविंद सिंह का रहा जलवा, टीम इंडिया ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर जीते

थाइलैंड में खेली गई एशियन रोइंग चैम्पियनशिप में भारतीयों ने कमाल कर दिखाया है. भारत के सीनियर स्टार रोवर अरविंद सिंह ने लाइटवेट मेन्स सिंगल स्कल्स इवेंट में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है. वहीं, इस चैम्पियनशिप में भारत को तीन सिल्वर मेडल भी मिले. इसी के साथ यह चैम्पियनशिप इंडिया के लिए काफी यादगार रही.

अरविंद ने 7:55.942 सेकंड में यह रेस पूरी की. उन्होंने इसी साल टोक्यो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था, लेकिन वे 11वें नंबर पर रहे थे. ओलंपिक में अरविंद मेन्स लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में शामिल हुए थे. तब उनके पार्टनर अर्जुन लाल जाट रहे थे. अर्जुन लाल ने एक दिन पहले ही इसी एशियन चैंपियनशिप के डबल्स इवेंट में गोल्ड जीता है.

भारत ने कुल 2 गोल्ड, 4 सिल्वर जीते

एशियन रोइंग चैम्पियनशिप में रविवार को भारत को तीन सिल्वर मेडल भी मिले हैं. यह उपलब्धि मेन्स लाइटवेट double sculls, मेन्स quadruple sculls और मेन्स coxless four events में जीते हैं. ओवरऑल टीम इंडिया ने एशियन चैंपियनशिप में दो गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं.

Bittu Singh, Manjeet Kumar, Jakar Khan, Sukhmeet Singh win silver in Men's Quadruple Sculls | 06:33.083



Jasveer Singh, Punit Kumar, Gurmeet Singh, Charanjeet Singh win silver in Men's Four | 06:51.661

Congratulations