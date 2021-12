PAK vs WI: पाकिस्तान की सीरीज पर कोरोना का साया, दौरे पर पहुंचे वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ी पॉजिटिव

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के लिए अचानक से एक खतरे की घंटी बज गई है. दरअसल, इन दिनों वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर पहुंची है. यहां उसे 13 दिसंबर से टी-20 और वनडे की सीरीज खेलनी है. उससे ठीक पहले ही वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ी समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं. ऐसे में अब सीरीज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

यह जानकारी वेस्टइंडीज क्रिकेट के सीईओ जॉनी ग्रेव ने दी. उन्होंने बताया कि वेस्टइंडीज टीम में शामिल रहे तीन प्लेयर शेल्डन कॉटरेल, रोस्टन चेज और काइले मेयर्स पॉजिटिव पाए गए हैं. उनके अलावा एक गैर-कोचिंग स्टाफ भी संक्रमित हुए. रिपोर्ट के बाद तीनों खिलाड़ियों को टी-20 सीरीज से बाहर कर आइसोलेट कर दिया है.

शेड्यूल के मुताबिक होगी सीरीज

जॉनी ग्रेव ने कहा कि टीम पर कोई खतरा नहीं है. ऐसे में दौरा जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने के बाद प्रोटोकॉल के तहत कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव आए हैं. सभी को आइसोलेशन में रखा गया है. सीरीज पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों का टेस्ट निगेटिव आया है. दूसरा टेस्ट कराची पहुंचने के बाद हुआ, उसमें भी बाकी सभी प्लेयर निगेटिव आए हैं.

दौरा रद्द नहीं होगा

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण दौरा रद्द होना मुश्किल है. कारण यह भी है कि हमारे ज्यादातर खिलाड़ी सीपीएल के समय से ही बायो-बबल में रह रहे हैं. सिर्फ यह तीन प्लेयर ही संक्रमित हुए, जो दुखद है. इससे हमारे तैयारियों पर असर नहीं पड़ेगा. 13 दिसंबर को होने वाले पहले मैच की तैयारी को लेकर टीम प्रैक्टिस के लिए भी उतरेगी. तीनों संक्रमित प्लेयर्स को फुल वैक्सीन लगाई गई है. उनमें अब तक कोई लक्षण भी नहीं दिखाई दिए.

