India Today Conclave: ...जब सर्जरी के बाद नीरज चोपड़ा ने इतनी साइकिल चलाई कि टांके ही खुल गए

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 19वें संस्करण की शुक्रवार को शुरुआत दिलचस्प रही. ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले दो सबसे बड़े सितारे अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा ने ‘Magic DNA: Inside the inspirational minds of two sporting heroes’ सेशन में अपने कई किस्से सुनाए. इस दौरान गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में इंजरी से जुड़ा एक रोचक वाकया साझा किया.

नीरज चोपड़ा की 2019 में सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें कुछ टूर्नामेंट में बाहर बैठना पड़ा. उस अनुभव को शेयर करते हुए नीरज ने बताया, 'सर्जरी के बाद रेस्ट वाला समय था. जब मेरी सर्जरी हुई, तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला था. हालांकि एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने साइक्लिंग वगैरह शुरू करने की अनुमति दे दी थी. तब मैंने सोचा कि मेरी पूरी ट्रेनिंग शुरू हो गई है.'

उन्होंने कहा, 'फिर मैंने पहले ही दिन 45 मिनट तक तेज रफ्तार में साइक्लिंग में हाथ आजमाया. इससे मेरे टांके खुल गए थे क्योंकि कुछ ज्यादा ही साइक्लिंग कर ली थी. फिर डॉक्टर ने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया. इसके बाद मुझे 15 दिनों का बेड रेस्ट दिया गया, जो काफी मुश्किल समय रहा.'

नीरज चोपड़ा ने बताया, 'जिस इवेंट में मैं भाग नहीं लेता हूं, वहां कम स्कोर में ही विजेता का फैसला हो जाता था. मैं जिस स्पर्धा में भाग लेता था वहां अच्छा करने के बावजूद चौथे-पांचवें नंबर पर आता था.'

गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने कहा, 'दोहा में हुए डायमंड लीग में मैंने पहली बार भाग लिया था. मैंने उस इवेंट में 87.43 मीटर का थ्रो किया, जो मेरा पर्सनल बेस्ट था. मुझे पदक की उम्मीद थी, लेकिन बाकी तीन एथलीटों ने 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो कर दिया. इसके बाद मैंने अच्छे से कमबैक करने की ठान ली.'