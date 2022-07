CWG 2022 Opening Ceremony: कॉमनवेल्थ ओपनिंग सेरेमनी में भारतीयों का जलवा, अब मैदान में उतरेंगे 72 देशों के खिलाड़ी

Commonwealth Games 2022 Opening Ceremony: 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है. गुरुवार (28 जुलाई) को बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें भारतीयों का जलवा दिखा. इस सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने किया.

दो बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पीवी सिंधु लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ध्वजवाहक रहीं. उनके बाद दूसरे ध्वजवाहक टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने वाले मनप्रीत सिंह रहे. सिंधु कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं.

Drop a ♥️ #TeamIndia is here 🙌 #B2022 pic.twitter.com/qJ7zfFMBVf

रॉयल नेवी ने फहराया कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज

ओपनिंग सेरेमनी में कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज रॉयल नेवी ने फहराया है. अब यह झंडा अगले 11 दिनों तक फहराएगा. सेरेमनी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के दल ने अलेक्जेंडर स्टेडियम में मार्च पास्ट की शुरुआत की है. इसके बाद कुक आइलैंड्स और फिजी की बारी रही.

नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई स्टेडियम पहुंच चुकी हैं. पाकिस्तान में गोली लगने के बाद मलाला का इलाज बर्मिंघम में ही किया गया था. ऐसे में उनके लिए यह बेहद इमोशनल पल है. मेजबान इंग्लैंड की टीम मार्च पास्ट में आखिरी नंबर पर उतरी.

Alexander Stadium erupts in celebration for the entrance of the Host Nation, @TeamEngland! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#B2022 pic.twitter.com/sXIT7Xr5AV