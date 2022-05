Amir Khan Retirement: आमिर खान ने किया संन्यास का ऐलान, हैरान रह गए फैन्स

पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान ने संन्यास ले लिया है. आमिर खान ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया और कहा कि वह तुरंत प्रभाव से बॉक्सिंग को छोड़ रहे हैं. आमिर खान के इस फैसले से सभी फैन्स हैरान हैं.



35 साल के आमिर खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि अब अपने ग्लव्स को टांगने का वक्त आ गया है. पिछले 27 साल के करियर में उन्होंने खुद को काफी धन्य पाया है और सभी का शुक्रिया अदा करते हैं.

आमिर खान ने लिखा कि वह मेरे परिवार, करियर में मेरे साथ रही टीम का शुक्रिया अदा करते हैं. वह अपने फैन्स को भी शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है.

It’s time to hang up my gloves.

I feel blessed to have had such an amazing career that has spanned over 27 years.

I want to say a heartfelt thanks and to the incredible teams I have worked with and to my family, friends and fans for the love and support they have shown me. pic.twitter.com/VTk0oxVjp2