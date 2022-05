Virat Kohli-Anushka Sharma: ‘भगवान का शुक्र है..’, RCB कैंप में मना अनुष्का का बर्थडे, विराट कोहली ने लिखा स्पेशल मैसेज

Virat Kohli Message On Anushka Sharma Birthday: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. अनुष्का के पति और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इस स्पेशल दिन पर खास मैसेज पोस्ट कर अनुष्का को बधाई दी है. विराट कोहली ने अनुष्का के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा कि भगवान का शुक्र है कि आप पैदा हुए.

वाइफ अनुष्का शर्मा के बर्थडे पर विराट कोहली ने दो तस्वीरें पोस्ट कीं. उन्होंने अनुष्का के लिए मैसेज लिखा कि भगवान का शुक्र है कि आप पैदा हुए. मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या होता.

आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा 1 मई को अपना 34वां बर्थडे मना रही हैं. वह इस वक्त विराट कोहली के साथ बायो-बबल में हैं और रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु के कैंप में ही हैं. अनुष्का का बर्थडे भी आरसीबी के स्टार खिलाड़ियों के साथ मनाया गया.

विराट कोहली ने जो फोटो शेयर की हैं, उसमें संजय बांगड़, हर्षल पटेल, सिद्धार्थ समेत अन्य कुछ प्लेयर्स और उनकी वाइफ दिख रही हैं.

Thank god you were born ❤️. I don’t know what I would do without you. You’re truly beautiful inside out ❤️. Had a great afternoon with the sweetest folks around 😃@AnushkaSharma pic.twitter.com/JxGEnBtHXW