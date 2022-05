Suryakumar Yadav: ‘मुझे तो मज़ा आया’, युजवेंद्र चहल संग हुई ‘लड़ाई’ पर बोले सूर्यकुमार यादव

मुंबई इंडियंस को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के इस सीजन में पहली जीत नसीब हो गई है. टीम ने शनिवार को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स को मात दी. इस मैच के दौरान हल्का-सा बैंटर भी देखने को मिला, जो सूर्यकुमार यादव और युजवेंद्र चहल के बीच हुआ था. सूर्यकुमार यादव ने इसी बैंटर पर कहा है कि उन्हें इसमें काफी मज़ा आया.

दरअसल, मुंबई इंडियंस की पारी के आठवें ओवर में युजवेंद्र चहल की बॉल सूर्यकुमार यादव के पैड पर जाकर लगी. अंपायर ने अपील को ठुकराया तो राजस्थान रॉयल्स ने डीआरएस ले लिया. जिसके बाद काफी देर रिप्ले देखा गया और अंपायर्स-कॉल की वजह से इसे नॉट-आउट माना गया.

युजवेंद्र चहल इस फैसले से खफा थे और काफी देरतक बड़ी स्क्रीन देखते रहे. नाराज़ युजवेंद्र चहल के पास तब सूर्यकुमार यादव गए और उन्हें गले से लगा लिया. लेकिन इस दौरान भी चहल बिल्कुल नहीं हिले और ना ही उन्होंने कोई रिएक्शन दिया.

How was that? pic.twitter.com/7hFJvXX6KV