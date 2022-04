P Chidambaram on Umran Malik: कश्मीरी गेंदबाज उमरान के मुरीद हुए चिदंबरम, कहा- यह तूफान सब कुछ उड़ा देता है

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में अपनी आग उगलती गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम के इस गेंदबाज ने बुधवार को गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ धारदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए.

उमरान ने मौजूदा सीजन में अब तक कई बार 150 से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी की है. इसके मुरीद क्रिकेट फैन्स और दिग्गज ही नहीं, बल्कि राजनेता भी हो गए हैं. कांग्रेस नेता शशि थरूर के बाद अब पी चिदंबरम ने उमरान की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि यह वो तूफान है, जो अपने बीच में आने वाली हर चीज को उड़ा देता है.

'उमरान को एक कोच देकर टीम इंडिया में लाएं'

चिदंबरम ने ट्वीट में लिखा- उमरान मलिक एक तूफान है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा देता है. उनकी तेज गति और आक्रामकता देखने लायक है. आज का प्रदर्शन देखने के बाद कोई शक नहीं है कि यह इस आईपीएल सीजन की बड़ी खोज है. BCCI को उन्हें एक खास कोच देना चाहिए और तुरंत उन्हें टीम इंडिया में लाना चाहिए.

