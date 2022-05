MS Dhoni, IPL 2022: धोनी को इस खिलाड़ी ने किया इम्प्रेस, आखिरी मैच के बाद जमकर कसीदे गढ़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपना आखिरी मैच खेला, जिसमें उसे हार झेलनी पड़ी. शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही राजस्थान टीम ने दूसरे नंबर पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है.

इस सीजन में अपने आखिरी मैच के बाद धोनी ने युवा तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुकेश ने पहले मुकाबले से अब तक अपने खेल में काफी इम्प्रूव किया है. उन्होंने अपने शानदार खेल से फैन्स और दिग्गजों को प्रभावित किया है. धोनी ने मैच में हार के कारण भी बताए.

मैच में चेन्नई टीम ने 10-15 रन कम बनाए

धोनी ने कहा, 'हम शानदार खेल रहे थे, लेकिन लगातार विकेट गंवाने के कारण मोईन अली को थोड़ा स्लो होना पड़ा. विकेट गिरने के कारण प्लेयर की भूमिका और जिम्मेदारी बदल जाती है. यदि वहां हम एक और विकेट गंवा देते, तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती. मुझे लगता है कि मैच में हमने 10-15 रन कम बनाए.'

हर युवा को मुकेश की तरह सीखते रहना चाहिए

माही ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे कई प्लेयर्स ने अपने खेल में काफी इम्प्रूव किया है. इसमें सबसे खास मुकेश चौधरी रहे हैं, जो हर मैच के साथ काफी तेजी से सीखना चाहते हैं. वह अपने खेल को इम्प्रूव करना चाहते हैं. हर युवा को ऐसा करना चाहिए. जैसा कि हमने देखा है कि मुकेश पहले मैच में और आखिरी मैच में अलग-अलग दिखे हैं. अगले सीजन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह फिर से शुरू करें. हमारे दूसरे प्लेयर मलिंगा (पथिराना) ने भी शानदार प्रदर्शन किया है.'

