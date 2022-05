Tilak Varma: अब सुनील गावस्कर ने भी कह दिया- IPL से सीधे टीम इंडिया में खेल सकते हैं तिलक वर्मा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सत्र में उभरकर आने वाले खिलाड़ियों में शामिल तिलक वर्मा ने प्रभावित किया है. मुंबई इंडियंस के निराशाजनक प्रदर्शन के दौरान 19 साल के तिलक ने 12 मैचों में सर्वाधिक 368 रन बनाए हैं.

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा के इस नजरिए का समर्थन किया है कि युवा तिलक वर्मा भारत के लिए सभी प्रारूपों में खेलने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं.

गावस्कर ने ‘स्टार स्पोर्ट्स’ पर कहा, ‘तिलक वर्मा की मानसिकता गजब की है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वह उस समय क्रीज पर उतरा जब टीम दबाव में थी, लेकिन शुरुआत में उसने जिस तरह एक और दो रन लेकर पारी को आगे बढ़ाया वह प्रभावशाली था.’

गावस्कर बोले- तिलक वर्मा के पास विविध शॉट हैं

उन्होंने कहा, ‘उसके पास विविध शॉट हैं और वह स्ट्राइक रोटेट करता रहता है. यह दर्शाता है कि उसे क्रिकेट की अच्छी समझ है और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है.’

इस महान सलामी बल्लेबाज ने कहा, ‘अगर आपके पास अच्छा क्रिकेट दिमाग होता है तो आप उस समय मुश्किल से बाहर निकलने में सफल रहते हो जब चीजें आपके पक्ष में नहीं हो रही होतीं. आप अपने खेल का विश्लेषण कर सकते हो और दोबारा रन बना सकते हो.’

