IPL 2020, KKR vs MI: UAE में मुंबई की पहली जीत, कोलकाता को 49 रनों से हराया

अबु धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा की 80 रनों की धमाकेदार पारी और यॉर्करमैन जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में दो झटकों के दम पर गत चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. मुंबई इंडियंस (MI) ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन का मजबूत स्कोर बनाया और कोलकाता (KKR) को 9 विकेट पर 146 रन पर थाम लिया.

मैन ऑफ द मैच चुने गए कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था और वह 54 गेंदों में 3 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 80 रन बनाकर पारी के 18वें ओवर में आउट हुए.

यूएई में मुंबई की ये पहली जीत है. इससे पहले 'आईपीएल 2014' के पहले चरण में मुंबई ने यूएई में कुल 5 मैच खेले थे और सभी में उसे हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद आईपीएल 2020 में पहले मैच में चेन्नई के हाथों हार मिली थी. ऐसे में मुंबई के लिए यूएई में यह पहली जीत है.

मुंबई की पारी

आईपीएल 2020 के 5वें मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई को दूसरे ओवर में ही बड़ा झटका लगा और क्विंटन डि कॉक 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए. उन्हें युवा खिलाड़ी शिवम मावी ने अपना शिकार बनाया. डि कॉक के आउट होने के बाद आए सूर्यकुमार यादव ने शुरू में ही गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी. उन्होंने पारी के तीसरे ओवर में संदीप वॉरियर की 6 गेंदों में से 4 को बाउंड्री के बाहर भेजकर अपनी मंशा जाहिर कर दी.

इसके बाद रोहित शर्मा और सूर्यकुमार ने मिलकर धुआंंधार बल्लेबाजी की और बोर्ड पर 99 रन लगा डाले. हालांकि, 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यकुमार रन आउट हो गए और फिफ्टी से चूक गए. उन्होंने 28 गेंदों पर 47 रनों की धमाकेदार पारी खेली.

रोहित के 200 छक्के

रोहित शर्मा ने 14वें ओवर में 2 छक्के लगाकर आईपीएल में 200 छक्कों के आंकड़े को छू लिया. यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह चौथे बल्लेबाज बन गए.

16वें ओवर की पहली गेंद पर सौरव तिवारी का विकेट गिरा. सुनील नरेन उन्हें अपने फिरकी की जाल में फंसाया और पवेलियन भेज दिया. तिवारी ने 13 गेंदों पर 21 रन की छोटी पारी खेली. तिवारी के बाद आए हार्दिक पंड्या ने 17वें ओवर में पेट कमिंस की गेंद पर दो चौके और एक छक्का जड़ दिया.

