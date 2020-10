आज RR vs SRH: 'करो या मरो' के मुकाबले में स्मिथ और वॉर्नर आमने-सामने

आईपीएल के 13वें सीजन के 40वें मुकाबले में गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के लिए यह 'करो या मरो' का मुकाबला है. दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

सनराइजर्स 8 टीमों की अंक तालिका में 7वें स्थान पर है और टीम के 9 मैचों में सिर्फ 6 अंक हैं. पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बड़ी जीत के बाद रॉयल्स की टीम उनसे एक स्थान ऊपर है और उसके 10 मैचों में 8 अंक हैं.

