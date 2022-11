FIFA World Cup 2022: टीशर्ट की वजह से पत्रकार गिरफ्तार, लाइव मैच में महिला रिपोर्टर का पर्स चोरी

FIFA World Cup Qatar 2022: कतर की मेजबानी में खेला जा रहा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कई विवादों के साथ आगे बढ़ रहा है. यह विवाद मैदान के अंदर और बाहर दोनों तरफ काफी गर्मी बढ़ा रहे हैं. सबसे पहला विवाद तो प्रवासी मजदूरों के साथ गलत व्यवहार और मानव अधिकारों के उल्लंघन का है, जो शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है.

कतर में लागू सख्त नियमों के बीच भी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. इसकी भी हर जगह आलोचना हो रही है. इसी बीच कुछ पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार की खबरें सामने आ रही हैं. एक अमेरिकी पत्रकार ग्रांट वाहल (Grant Wahl) को थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने ही महिला पत्रकार से किए सवाल

इसका कारण उसकी वह टीशर्ट थी, जो उसने पहनी हुई थी. यह टीशर्ट कतर के नियमों के खिलाफ थी. इसके अलावा अर्जेंटीना की भी एक महिला रिपोर्टर डॉमिनिक मेट्जगर (Dominique Metzger) का पर्स चोरी हो गया. इसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस से की, तो उनके साथ वहां भी गलत व्यवहार किया गया. यह दावा भी डॉमिनिक ने ही किया है. उन्होंने कहा कि उलटा पुलिस ने ही उनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि क्या चोर को देश से निकाल दें?

डॉमिनिक ने कहा, 'मैं पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गई, तो वहां मेरे साथ सांस्कृतिक भेदभाव किया गया. महिला पुलिसकर्मी ने मुझसे कहाकि हमारे पास हर जगह हाईटेक कैमरे हैं, जिससे उसे (चोर) को तलाश कर लेंगे. जब उसे पकड़ लेंगे, तब आप हमारे जस्टिस सिस्टम से क्या चाहती हैं? आप क्या न्याय चाहती है? आप क्या सजा दिलाना चाहती हैं? क्या आप उसे 5 साल की सजा दिलाना चाहती हैं? क्या आप उसे देश से बाहर निकलवाना चाहती हैं?'

अमेरिकी पत्रकार को टीशर्ट बदलने के लिए कहा

वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी पत्रकार ग्रांट वाहल को समलैंगिक समुदाय (LGBTQ community) को सपोर्ट करने वाली रैनबो टीशर्ट पहनने के चलते कुछ देर हिरासत में ले लिया था. उनके साथ यह घटना अमेरिका और वेल्स के बीच हुए मैच से पहले हुई. यह मैच अहमद बिन अली स्टेडियम में हुआ. मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा.

