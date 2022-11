FIFA World Cup 2022: अमेरिका-इंग्लैंड का धमाल, राउंड-16 में पहुंचीं दोनों टीमें, मेजबान कतर की छुट्टी

कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अब अंतिम-16 की तस्वीर साफ होने लगी है. मंगलवार रात को हुए मुकाबले में अमेरिका ने ईरान को 1-0 से मात देकर वर्ल्ड कप के अंतिम-16 में अपनी जगह पक्की कर ली. अमेरिका की ओर से क्रिश्चियन प्लूसिक ने दमदार गोल किया और अपनी टीम के लिए कमाल कर दिया. इसके अलावा वेल्स को मात देकर इंग्लैंड भी राउंड-16 में पहुंच गई है.



अमेरिका ने मैच की शुरुआत से ही ईरान पर दबाव बनाए रखा और अटैकिंग गेम खेला. मैच के 38वें मिनट में अमेरिका को सफलता मिली और क्रिश्चियन ने यहां गोल किया और टीम को पहले हाफ में ही बढ़त दिलवाई. हाफ टाइम के बाद क्रिश्चियन को ऑफ फील्ड किया गया था. दूसरे हाफ में ईरान ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के अटैकिंग गेम के आगे वह टिक नहीं पाया. अमेरिका अब राउंड ऑफ 16 में नीदरलैंड्स के साथ भिड़ेगा.

Round of 16 THIS WAY ➡️ #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/p3fPTigoH6



इंग्लैंड भी राउंड-16 में पहुंची

अमेरिका के अलावा इंग्लैंड ने भी मंगलवार को अपनी सीट टॉप-16 में पक्की कर ली. देर रात वेल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में इंग्लैंड को 3-0 से जीत मिली. दोनों टीमों के बीच पहला हाफ 0-0 पर ही खत्म हुआ, लेकिन दूसरे राउंड में इंग्लैंड ने कमाल किया और 3-0 से वेल्स को मात दी.



इंग्लैंड के लिए इस जीत के हीरो मार्कस रैशफॉर्ड रहे, जिन्होंने मुकाबले में दो गोल दागे. रैशफॉर्ड ने पहले फ्री-किक का फायदा उठाया, रैशफॉर्ड ने 50वें और 68वें मिनट में गोल दागा. उनके अलावा फॉडेन ने 51वें मिनट में गोल दागा.

Two from @MarcusRashford and one from @PhilFoden. Watch the goals right now ⬇️@England | #FIFAWorldCup