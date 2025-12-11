वर्ल्ड चैम्पियंस का सम्मान... न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में अब युवराज सिंह-हरमनप्रीत कौर के नाम पर स्टैंड्स, VIDEO

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर यूवराज सिंह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को खास सम्मान मिला है. गुरुवार (11 दिसंबर) को इन दोनों स्टार्स के नाम पर मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में स्टैंड्स का उद्घाटन किया गया.

और पढ़ें

युवराज सिंह 2007 के टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप 2011 में भारतीय टीम की खिताबी जीत के नायक रहे थे. वनडे वर्ल्ड कप 2011 में तो युवराज 'प्लेयर ऑफ द टू्र्नामेंट' भी रहे थे. वही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने हाल ही में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया था. युवराज और हरमनप्रीत कौर इस मौके पर अपने परिवार, दोस्तों के साथ नजर आए. इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे.

युवराज सिंह को इस कार्यक्रम के बाद खिलाड़ियों को मोटिवेट करते भी देखा गया. उन्होंने खिलाड़ियों के साथ जोशीले तरके से बातचीत की. भारतीय खिलाड़ियों को युवी ने बड़े मंच पर शांत रहने, आत्मविश्वास बनाए रखने और टीम यूनिटी की अहमियत समझाई. खिलाड़ियों के चेहरे देखकर साफ था कि उनके शब्दों ने टीम का मनोबल बढ़ाया.

Advertisement

हरभजन सिंह को भी मिल चुका सम्मान

इस स्टेडियम में युवराज सिंह के पुराने साथी हरभजन सिंह के नाम पर पहले से ही एक पवेलियन है. अब हरमनप्रीत कौर का नाम भी दूसरी साइड स्क्रीन के सामने जोड़ा गया है, जिससे यह जगह भारतीय क्रिकेट की विरासत को और मजबूत करता है. हरमन के लिए यह सम्मान खास इसलिए भी है क्योंकि वह भारतीय महिला क्रिकेट में नई पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी हैं. उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने नई ऊंचाई हासिल की है.

न्यू चंडीगढ़ का महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धीरे-धीरे उन क्रिकेटर्स के सम्मान का केंद्र बनता जा रहा है, जिन्होंने अपने खेल से देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है. युवराज, हरमनप्रीत और हरभजन, तीनों पंजाब से आते हैं और तीनों का नाम एक ही स्टेडियम में होना इस बात का प्रतीक है कि पंजाब ने भारतीय क्रिकेट को कितनी महान प्रतिभाएं दी हैं.

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह भी इसी स्टेट से ताल्लुक रखते हैं. ये तीनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में खेलते नजर आए. स्टैंड्स का यह नामकरण केवल सम्मान नहीं है, बल्कि क्रिकेट फैन्स के लिए स्टेडियम को और खास बना देता है. अब जब भी कोई दर्शक युवराज सिंह या हरमनप्रीत कौर के स्टैंड में बैठेगा, इन दिग्गजों की उपलब्धियां उसके सामने होंगी.

---- समाप्त ----