Deepak Chahar India vs South Africa Match: पहले मैच में नहीं खेला ये खिलाड़ी, फैन्स बोले- क्या टी-20 वर्ल्डकप से भी बाहर?

Deepak Chahar India vs South Africa Match: भारतीय टीम इस समय अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. आज (6 अक्टूबर) लखनऊ में सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इसमें कप्तान शिखर धवन ने एक बड़ा उलटफेर किया है.

धवन ने तेज गेंदबाज दीपक चाहर को प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी है. जबकि चाहर को दो हफ्ते बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वॉड में बतौर स्टैंडबाय प्लेयर रखा गया है. माना यह भी जा रहा है कि दीपक को चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह रिप्लेस किया जा सकता है.

दीपक को मौका क्यों नहीं मिला?

मगर जिस तरह से धवन ने दीपक को प्लेइंग-11 से बाहर किया है, उससे तो यही लगता है कि टीम मैनेजमेंट के प्लान में बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर दीपक का नाम ही नहीं है. यदि होता, तो दीपक को वनडे सीरीज के तीनों मैचों में मौका देकर आजमाया जाता. यह बात फैन्स भी मान रहे हैं, तभी तो उन्होंने बीसीसीआई के ट्विटर पर कमेंट्स करते हुए यही सवाल भी पूछे हैं.

बीसीसीआई ने पहले वनडे के लिए जो प्लेइंग-11 शेयर की, उस पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'दीपक चाहर कहां है भाई? बिल्कुल लगता है कि वो उसे वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहे हैं.' वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, 'टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद दीपक चाहर को पहले वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन में मौका क्यों नहीं मिला?'

Despite giving excellent performance in T20 series, why didn't Deepak Chahar get chance in the playing XI of the first ODI?