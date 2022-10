Rohit Sharma Ind Vs Sa 2nd T20: टीम इंडिया के साथ गुवाहाटी नहीं पहुंचे रोहित शर्मा? प्रैक्टिस-PC सब छूटा, फैन्स परेशान

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 सीरीज़ का दूसरा मैच रविवार को गुवाहाटी में खेला जाना है. दोनों टीमें यहां पर शुक्रवार को पहुंच गई थी और प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. लेकिन टीम इंडिया के कैंप में कुछ हलचल थी, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा शनिवार रात तक टीम इंडिया के साथ नहीं थे.

रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी की खबर जब सोशल मीडिया पर सामने आई तो फैन्स काफी परेशान दिखे. हालांकि, रोहित शर्मा शनिवार की देर रात को टीम इंडिया के साथ जुड़े और वह अब मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.



इनसाइड स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ निजी कारणों से रोहित शर्मा टीम इंडिया के साथ ट्रैवल नहीं कर पाए थे. यही वजह रही कि मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा की जगह हेड कोच राहुल द्रविड़ ने हिस्सा लिया.

प्रैक्टिस सेशन में भी रोहित शर्मा नहीं थे, तो फैन्स को चिंता हुई कि क्या ये किसी चोट या गंभीर विषय से रिलेटेड तो नहीं है. क्योंकि टी-20 वर्ल्डकप से पहले टीम इंडिया चोट से काफी परेशान है, दीपक हुड्डा के बाद जसप्रीत बुमराह भी चोट से जूझ रहे हैं.

Captain Rohit Sharma did not travel with the team to Guwahati and also missed the mandatory Pre-match conference as well as net sessions.



Sources confirmed, there is No injury to Hitman! He will play today's match.