ये शख्स किसी के फोन का जवाब नहीं दे रहा... वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर दी वॉर्निंग

भारतीय टीम के पूर्व स्टार ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की तस्वीर शेयर कर सबको चौंका दिया है. उन्होंने बताया कि इस शख्स ने लोगों को चूना लगाया है. उसने कई लोगों से रुपये लिये हैं और अब किसी के फोन का जवाब भी नहीं दे रहा है.

सहवाग ने जिस व्यक्ति की फोटो शेयर की है, उसका नाम प्रीतम दुष्कर बताया है. वीरू ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए बताया कि प्रीतम ने कई रिटेल इन्वेस्टर्स से रुपये ऐंठ लिए हैं. लोग अब प्रीतम को फोन लगा रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहा. सहवाग ने उसे पैसा वापस करने के लिए चेतावनी भी दी है.

सहवाग ने सख्त लहजे में दी चेतावनी

वीरू ने फोटो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा- प्रीतम दुष्कर एक SEBI रजिस्टर्ड है, जो एक सिंडिकेट नेटवर्क में बतौर आर्थिक सलाहकार है. उसने कई मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स से रुपये ऐंठ लिए हैं. अब इन्वेस्टर्स उसे फोन लगा रहे हैं, तो जवाब नहीं दे रहा है. यदि उसने इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस नहीं दिया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

FRAUD ALERT -



Pritam Deuskar,who is SEBI Registered & runs an advisory Wealthy Via,as part of a syndicated network, has duped several innocent retail investors & stopped answering calls of investors. If he doesn't compensate cheated investors, necessary legal action will follow. pic.twitter.com/GbSlqazHrm