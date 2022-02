ऋद्धिमान साहा ने दिखाया बड़ा दिल, धमकी देने वाले पत्रकार को माफी का मौका दिया

Wriddhiman Saha: भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. ये बड़ा मामला पत्रकार की धमकी वाला है. हाल ही में एक पत्रकार ने इंटरव्यू नहीं देने पर साहा को धमकी दी थी. इस चैट का स्क्रीनशॉट खुद साहा ने ट्विटर पर शेयर किया था.

मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साहा का सपोर्ट किया और धमकी देने वाले पत्रकार का नाम समेत पूरा मामला मेल करने के लिए भी कहा. हालांकि ऋद्धिमान साहा ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए बीसीसीआई को अभी तक पत्रकार का नाम नहीं बताया. वह चाहते हैं कि पत्रकार को माफी मांगने का मौका मिलना चाहिए.

पूरा मामला बीसीसीआई को मेल किया

ऋद्धिमान साहा ने 'आजतक' से कहा, 'दूसरा ट्वीट यह स्पष्ट करता है कि पत्रकार ने माफी नहीं मांगी है. बीसीसीआई ने मेरा सपोर्ट किया और मुझसे उसका (पत्रकार) नाम भी पूछा. अभी तक मैंने उन्हें नाम नहीं बताया है. हालांकि, पूरा मामला मैंने बोर्ड को मेल कर दिया है.'

'विवाद खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था'

उन्होंने कहा कि उसे यह सोचने का मौका देना चाहिए कि उसने क्या किया है. यदि उसे पछतावा होता है, यदि वह बदलता है, तो मुझे भी फिर सोचना पड़ेगा. यदि वह अब तक माफी मांग लेता तो शायद मुझे दूसरा ट्वीट करने की जरूरत नहीं पड़ती. इस तरह की बातें होती रहती हैं. मेरा मकसद इस मामले को लेकर विवाद खड़ा करना नहीं था, बल्कि मैं तो यह बताना चाहता था कि इस तरह की बातें भी होती हैं.

After all of my contributions to Indian cricket..this is what I face from a so called “Respected” journalist! This is where the journalism has gone. pic.twitter.com/woVyq1sOZX