IND vs SL: भारत के खिलाफ टीम में नहीं मिली जगह, इस प्लेयर के लिए श्रीलंका में सड़क पर उतरे लोग

India vs Sri Lanka T20 Series: श्रीलंका क्रिकेट टीम इन दिनों भारत दौरे पर हैं. यहां दोनों टीम की बीच के 3 टी-20 और दो टेस्ट की सीरीज खेली जाएगी. इसके लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में एक खिलाड़ी के नहीं होने से श्रीलंकाई फैंस काफी नाराज नजर आ रहे हैं.

दरअसल, टी20 सीरीज के लिए चुनी गई 19 सदस्यीय श्रीलंका टीम में अविष्का फर्नांडो, नुवान तुषारा, रमेश मेंडिस और ऑलराउंडर भानुका राजपक्षे को शामिल नहीं किया गया है. इसमें भानुका को बाहर रखे जाने पर श्रीलंकाई फैंस नाराज हो गए और सड़कों पर उतर आए हैं. उन्होंने कोलंबो में श्रीलंकाई बोर्ड के ऑफिस के सामने मंगलवार (22 फरवरी) को जमकर प्रदर्शन भी किया.

टीम को ऑलराउंडर तौर पर मजबूती देते हैं

बता दें कि भानुका को फिटनेस के चलते टीम में जगह नहीं मिली है. बाकी तीन खिलाड़ियों को चोट के कारण सीरीज से बाहर रखा गया है. यह टी-20 सीरीज से पहले ही श्रीलंकाई टीम के लिए भी एक बड़ा झटका है. भानुका तेज गेंदबाज के साथ साथ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी हैं. वह दोनों ही डिपार्टमेंट में टीम को मजबूती देते हैं. हालांकि अब तक उन्हें 18 टी20 और पांच वनडे में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा है.

