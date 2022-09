Virat Kohli Wicket Asia Cup 2022: करो या मरो के मैच में खाता नहीं खोल पाए विराट कोहली, बिखर गए स्टम्प, Video

Ind Vs SL: एशिया कप-2022 में टीम इंडिया का मंगलवार को श्रीलंका से मुकाबला हुआ. श्रीलंका ने यहां टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की. भारत की यहां बेहद खराब शुरुआत हुई, पहले केएल राहुल और फिर पूर्व कप्तान विराट कोहली शुरुआती 3 ओवर में ही चलते बने.



तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और वह क्लीन बोल्ड हुए. तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली जब दिलशान मधुशंका का सामना कर रहे थे, तब वह बड़ा शॉट खेलने गए और उनके स्टम्प ही बिखर गए.



एशिया कप में विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ यहां वह फिर फेल साबित हुए. विराट कोहली इस पारी में सिर्फ 4 ही बॉल खेल पाए और पवेलियन लौट गए. विराट कोहली का टी-20 इंटरनेशनल में यह चौथा डक है, जबकि एशिया कप में वह पहली बार ज़ीरो पर आउट हुए हैं.



एशिया कप 2022 में विराट कोहली:

• बनाम पाकिस्तान- 35 रन

• बनाम हॉन्ग कॉन्ग- 59* रन

• बनाम पाकिस्तान- 60 रन

• बनाम श्रीलंका- 0 रन

ब्रेक के बाद लौटे थे विराट कोहली आपको बता दें कि एशिया कप से पहले विराट कोहली ने करीब 40 दिनों का ब्रेक लिया था. एशिया कप में जब वह आए तब एक नई एनर्जी के साथ मैदान में उतरे. विराट ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ संभली हुई पारी खेली, उसके बाद हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ फिफ्टी जमाई. और सुपर-4 में फिर पाकिस्तान के खिलाफ तेज़ी से 60 रन बनाए.

हर किसी को लगा था कि किंग विराट कोहली की फॉर्म में वापसी हुई है, लेकिन एक और डक ने फैन्स को निराश कर दिया. सोशल मीडिया पर विराट कोहली के फैन्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. हर किसी ने इस विकेट पर दुख व्यक्त किया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि कोहली की फॉर्म फिर गायब हो गई है.

