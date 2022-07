Virat Kohli Troll: भारत को हराने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने विराट कोहली को किया ट्रोल, भड़के फैन्स

टीम इंडिया ने पिछले साल यानी 2021 में इंग्लैंड का दौरा किया था, तब पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई थी. आखिरी मैच कोरोना मामलों के चलते रद्द हो गया था, जो अब हुआ. इस एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज 2-2 से ड्रॉ करा दी.

इस जीत से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बार्मी आर्मी फूला नहीं समा रहा है. उसने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. मगर यहां फैन्स कहां चुप बैठने वाले थे. उन्होंने कोहली का बचाव करते हुए इंग्लिश बोर्ड और बार्मी आर्मी को करारा जवाब दिया.

इंग्लिश बोर्ड ने इस तरह किया कोहली को ट्रोल

सबसे पहले इंग्लिश बोर्ड की बात करते हैं, जिन्होंने जीत के बाद दो फोटोज शेयर किए. एक में कोहली इंग्लिश बैटर जॉनी बेयरस्टो को चुप रहने का इशारा करते दिखाई दे रहे हैं. जबकि दूसरे फोटो में बेयरस्टो से गले मिलकर उन्हें जीत की बधाई देते दिख रहे हैं. इस पर इंग्लिश बोर्ड ने सिर्फ साइलेंस रहने का इमोजी बनाया. इसके जरिए इंग्लिश बोर्ड कहना चाह रहा है कि बेयरस्टो ने ही उलटा कोहली को चुप करा दिया है.

दरअसल, एजबेस्टन टेस्ट में कोहली और बेयरस्टो के बीच कुछ कहासुनी भी हुई थी. यह विवाद काफी चर्चा में भी रहा था. यही वजह है कि बेयरस्टो ने जब नाबाद शतक लगाकर मैच जीता, तो इंग्लिश बोर्ड ने उनके जरिए ही कोहली को ट्रोल किया. इस पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा- जब तीनों फॉर्मेट की बात आती है, तो आपका जॉनी किसी भी तरह से कोहली के करीब भी नहीं है.

Your Jonny is not even close to the King Kohli when it comes to all formats so you better 🫢

एक अन्य यूजर ने पूछा- क्या बेयरस्टो आपकी पूरी टीम से बड़ा है क्या. इनके अलावा एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, 'इंग्लैंड बोर्ड से ऐसी उम्मीद नहीं थी. आप इस मॉडर्न युग के बेस्ट प्लेयर को ट्रोल कैसे कर सकते हो?'

We can't expect that like things from official page . it's just ridiculous, nothing else. how can you troll the best player of the modern era?

Virat is known for giving it back . Just wait for limited overs series.I surely he will give his reply with his bat.

Stay strong Skippy