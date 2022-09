Virat Kohli: विराट कोहली का कमबैक... पहली बॉल पर छोड़ी कैच, तीसरी बॉल पर कर दिया रनआउट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में दूसरा टी-20 मैच खेला जा रहा है. बारिश की वजह से इस मैच को 8-8 ओवर का कर दिया गया है. भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में ही झटका दे दिया.



ऑस्ट्रेलिया की पारी के दूसरे ओवर में जब भारत की ओर से अक्षर पटेल बॉलिंग करने आए, तब तीसरी बॉल पर ही विराट कोहली ने कमाल की फील्डिंग करते हुए रनआउट कर दिया. ये तब हुआ जब विराट कोहली से पहली ही बॉल पर कैच छूटा था.



विराट कोहली की शानदार थ्रो ने ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन को सिर्फ 5 रन के स्कोर पर चलता कर दिया. विराट कोहली इस दौरान मिड ऑन पर खड़े थे, उनके हाथ में बॉल गई और उन्होंने रॉकेट की रफ्तार से बॉल बॉलिंग एंड की तरफ फेंकी. अक्षर पटेल ने तुरंत बॉल पकड़ते ही हिट कर दिया.



