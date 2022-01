Virat Kohli DRS, Ind Vs Sa: ‘भारत के कप्तान से ऐसी उम्मीद नहीं’, DRS विवाद के बाद निशाने पर आए विराट कोहली

Virat Kohli DRS, Ind Vs Sa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में चल रहा टेस्ट मैच बड़े विवाद की वजह बन गया है. मैच के तीसरे दिन जब साउथ अफ्रीकी टीम की दूसरी पारी चल रही थी, तब डीन एल्गर को लेकर थर्ड अंपायर के दिए फैसले पर विवाद हुआ और पूरी भारतीय टीम भड़क उठी. खासकर कप्तान विराट कोहली ने स्टम्प माइक पर जाकर नाराजगी व्यक्त की, लेकिन भारतीय टीम के इस रवैये से अब उनपर ही सवाल खड़े होने लगे हैं.



विराट कोहली, केएल राहुल समेत टीम इंडिया के कुछ अन्य प्लेयर्स ने स्टम्प माइक पर जाकर इस सीरीज़ के ब्रॉडकास्टर्स पर टिप्पणियां कीं. भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर इस रवैये से बिल्कुल खफा नज़र आए. गौतम गंभीर ने कहा कि ये बहुत बुरा है, विराट कोहली ने जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है.

क्लिक करें: अंपायर हैरान-अफ्रीकी परेशान, DRS पर क्या बवाल हुआ जो कोहली इतना भड़क गए



पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा, ‘स्टम्प माइक के पास जाना और इस तरह कमेंट करना काफी बचकानी हरकत है. भारतीय कप्तान से आप इस तरह की उम्मीद नहीं रखते हो. टेक्नोलॉजी आपके हाथ में नहीं है, इसके बाद भी कैच को लेकर जो अपील हुई उसपर आपने इसी तरह का बर्ताव किया. जबकि अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव नहीं करते नजर आए हैं.’



सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी विराट कोहली और टीम इंडिया के इस बर्ताव से कई लोग खफा नज़र आए. इस विवाद के बाद भारतीय टीम ने तेज़ी से रन भी लुटाए, मानो वह पूरी तरह से अपनी लय खो चुके हो. सिर्फ 9 ओवर में टीम इंडिया ने तब 41 रन लुटवा दिए थे, ऐसे मे इस विवाद का नुकसान भारत को ही होता नज़र आया.

Yes. The decision went against India. But after that, there’s been some ordinary bowling. Leaked a lot to runs. Indians need to re-group & put that behind. This is exactly how Karnataka lost the plot in frustration, after Pujara was given not out in the Ranji semis #SAvIND