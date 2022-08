Virat Kohli Ind Vs Pak: 'मैं खुद से सच्चा था…', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली का सबसे इमोशनल इंटरव्यू

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं. एशिया कप-2022 में टीम इंडिया को 28 अगस्त को पाकिस्तान से भिड़ना है. टी-20 वर्ल्डकप 2021 में भारत को पाकिस्तान के सामने करारी हार झेलनी पड़ी थी, जिसका बदला लेने की बारी आ गई है. विराट कोहली के लिए यह मैच काफी खास है, क्योंकि वह एक लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं.



विराट कोहली ने इस वापसी पर बीसीसीआई से बात की है और एक स्पेशल इंटरव्यू में विराट कोहली का इमोशनल अवतार देखने को मिला है. विराट कोहली ने स्पेशल इंटरव्यू में क्या कहा, जानिए...



एशिया कप के यादगार पल...



‘एशिया कप हमेशा मेरे लिए यादगार रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ 183 रनों की जो पारी खेली थी वह शानदार थी. तब मैं 23 साल का था, रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था और हमें एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना था, तब मैंने खुद को भी चौंका दिया था. उसके बाद मुझमें विश्वास बढ़ता गया, उसके अलावा एक मैच था जहां मुश्किल पिच पर मैंने 49 रन बनाए थे वह भी बढ़िया मैच था.’



पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले का माहौल...



‘पाकिस्तान से किसी भी टूर्नामेंट में जब कोई मैच होता है, तब बाहर जो माहौल होता है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं. लेकिन जब आप मैदान में होते हो, तब यह सिर्फ एक मैच ही होता है. आप उस माहौल में बह सकते हो, लेकिन पार्क में जाने के बाद सब बदल जाता है’.



