Virat Kohli : कोरोना संक्रमण की खबरों के बीच विराट कोहली का नया वीडियो, जानिए क्या है मामला

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर हैं. यहां वह टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला सीरीज का पांचवां यानी आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे. कोहली क्रिकेट से कुछ समय का ब्रेक लेकर पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ मालदीव में छुट्टियां मनाकर लौटे हैं.

इसी बीच रिपोर्ट्स में कहा गया है कि छुट्टियों के दौरान ही विराट कोहली कोरोना संक्रमित हुए थे. हालांकि वह फिट हो गए हैं और टीम इंडिया से जुड़कर साथ में ही इंग्लैंड भी रवाना हुए हैं. इन्हीं खबरों के बीच कोहली का एक नया वीडियो भी सामने आया है.

इंग्लिश क्लब ने कोहली का वीडियो शेयर किया

इस वीडियो में विराट कोहली नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं. हमेशा अपनी फिटनेस का ध्यान रखने वाले कोहली को वीडियो में देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है. वह हर मामले में फिट दिखाई दे रहे हैं.

कोहली का यह वीडियो इंग्लिश क्रिकेट क्लब लिसेस्टरशायर ने शेयर किया है. इंग्लिश क्लब ने पोस्ट में लिखा, 'अपने काम में मग्न एक मास्टर. आप देख सकते हैं विराट कोहली और बीसीसीआई के बाकी स्टार प्लेयर्स को ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए.'

