Virat Kohli Fans: कराची की दिव्यांग महिला फैन से मिले कोहली, खुद पास आए और कैमरा एंगल भी बताया

Virat Kohli Fans: एशिया कप 2022 सीजन का आगाज शनिवार (27 अगस्त) को होगा. अगले दिन रविवार को शाम 7.30 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कुछ फैन्स ऐसे भी हैं, जो मैच के साथ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से मिलने के लिए भी बेताब हैं. इसके लिए उन्हें घंटों खड़े रहना और इंतजार करना पड़ रहा है. इसके बाद भी पसंदीदा खिलाड़ी से मिल पाएंगे या नहीं, यह पक्का नहीं है.

कोहली ने फैन को काफी समय दिया

ऐसी ही एक महिला फैन पाकिस्तान के कराची से दुबई पहुंची है. उसे विराट कोहली से मिलना था और उसकी हसरत पूरी भी हुई. यह महिला फैन दिव्यांग है और व्हीलचेयर पर रहती है.

यह बात जब कोहली को पता चली, तो वह खुद ही इस फैन के पास आए और फोटो खिंचवाई. इतना ही नहीं कोहली ने काफी समय भी दिया और वह कैमरा एंगल भी बताया, जहां से साफ फोटो आ सके.

'सुना था कि कोहली एटिट्यूड में रहते हैं'

कोहली की इस अदा से वह महिला फैन और उसके परिवार वाले काफी प्रभावित हुए. महिला फैन और उनके परिवार से पाकिस्तान के एक चैनल Paktv.tv ने बात की. इस पर महिला फैन के परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने सुना था कि कोहली एटिट्यूड में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. कोहली ने उन्हें काफी समय दिया.

