Virat Kohli-KRK: विराट कोहली फिर हुए फ्लॉप तो KRK बोले, ‘ठंड पड़ गई भाई बेइज्जती कराकर, कुछ तो शर्म...’

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की टी-20 टीम में वापसी शुभ नहीं रही है. इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मैच में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए विराट कोहली सिर्फ एक ही रन बना पाए. विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे.



विराट कोहली फिर फेल हुए तो सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्से भरा रिएक्शन आया. इस बीच बॉलीवुड स्टार केआरके, जो अपने विवादित ट्वीट को लेकर फेमस हैं. उन्होंने भी विराट कोहली को लेकर कमेंट किया और टीम इंडिया के स्टार की आलोचना की.



केआरके ने ट्वीट कर लिखा कि ठंड पड़ गई भाई विराट कोहली. बेइज्जती कराकर. तुम पिछला मैच नहीं खेले थे, तो टीम इंडिया आसानी से जीत गई थी. कुछ तो शर्म कीजिए जनाब.



केआरके यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुछ और ट्वीट भी किए और सौरव गांगुली को टैग करते हुए लिखा कि अगर रोहित-कोहली जैसे बुड्ढे खेलेंगे तो युवा खिलाड़ी कब खेलेंगे. टी-20 फॉर्मेट के लिए कम से कम एक उम्र तय करनी चाहिए. केआरके ने एक अगले ट्वीट में लिखा कि भाई साहब विराट कोहली, मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि टी-20 और वनडे फॉर्मेट से रिटायर कर जाइए.

Bhai Sahab @imVkohli I request you with my folded hands, please retire from One day and #T20! Let talented youngsters play for the country. Thanks!