Virat Kohli Dance: अफ्रीका में बॉलर्स ने कराई चांदी, मैदान पर ही नाचने लगे कोहली, Video

Virat Kohli Dance: टीम इंडिया ने अपने साउथ अफ्रीकी दौरे की शानदार शुरुआत की है. सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत है और बॉलर्स ने बेहतरीन खेल दिखाया है. जब टीम बढ़िया कर ही रही है, तब कप्तान विराट कोहली भी मस्ती के मूड में दिख रहे हैं.

सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन जब साउथ अफ्रीका के लगातार विकेट पर विकेट गिर रहे थे, उसी वक्त ड्रिंक्स ब्रेक हुआ और विराट कोहली नाचने लगे. दरअसल, ब्रेक के वक्त ग्राउंड पर म्यूज़िक चल रहा था और विराट कोहली मस्ती के मूड में अपने स्टेप दिखाने लगे.

Virat Kohli dancing to the tune. India is having a great day on field ❤😻🥳🥳...



~Virat and his dance steps are pure bliss to watch 😁❤️@imVkohli pic.twitter.com/ZocAuhYw3y