BBL 2021, AJ Tye Beamer: 'खतरनाक' बॉल डाल फंसा गेंदबाज, अंपायर ने बॉलिंग करने से रोका, Video

BBL 2021, AJ Tye Beamer: ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग के दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि क्रिकेट जगत में एक बार फिर बहस छिड़ पड़ी है. पर्थ स्कॉचर्स के तेज़ गेंदबाज एजे टाइ जब बॉलिंग कर रहे थे, तब उन्होंने दो ऐसी खतरनाक बॉल डालीं कि अंपायर्स को उन्हें ओवर पूरा करने से रोकना पड़ा और बाद में वह पूरे मैच में बॉल ही नहीं डाल पाए. ऐसा क्यों हुआ और ये मामला क्या है, समझिए...

दरअसल, बिग बैश लीग का 11वां सीजन चल रहा है और इसके 24वें मुकाबले में सिडनी थंडर्स और पर्थ स्क्रॉचर्स की टीमें आमने-सामने थीं. जब एजे टाइ ओवर करने आए, तब उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 11 रन दे दिए. जिसके बाद उन्हें बॉलिंग से हटाया गया और 15वें ओवर में उन्होंने वापसी की.

Two dangerous no-balls, and he's out. Here's why AJ Tye finished the innings with 1.3 completed overs to his name...@KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/nuTs6XF3LI