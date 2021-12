Mohammed Shami: ‘देश के लिए...’, 200 विकेट पूरे कर भावुक हुए शमी, पिता को याद कर आंखें नम

Mohammed Shami: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया है. पहली पारी में ही मोहम्मद शमी ने पांच विकेट लिए और इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए. इस बड़ी उपलब्धि पर मोहम्मद शमी भावुक भी हुए और अपने दिवंगत पिता को याद कर उनकी आंखें भर आई.



तीसरे दिन के खेल के बाद BCCI.TV पर बॉलिंग कोच पारस महाम्ब्रे से बात करते हुए मोहम्मद शमी ने खुशी के पल को साझा किया. मोहम्मद शमी ने कहा कि देश के लिए खेल-खेलकर जो उपलब्धि हासिल होती है, उसकी खुशी काफी होती है. आने वाले मैच में भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा.

