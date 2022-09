Virat Kohli 71st Century: ‘मुझे पता था कुछ...’, 71वें शतक की पिछली रात विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स से की थी बात

Virat Kohli 71st Century: पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली अब अपनी पुरानी लय में लौट आए हैं. उन्होंने अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लय हासिल कर ली है. इसका सबूत है कि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में अपने करियर का पहला शतक जमाया दिया. यह काम वह अब तक नहीं कर सके थे.

कोहली ने एशिया कप में गुरुवार (8 सितंबर) को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला था. इसी मैच में उन्होंने ओपनिंग करते हुए शतक जमाया है. मगर अब एक बात का खुलासा हुआ है कि कोहली ने शतक जमाने के बाद किसी प्लेयर से बात की थी.

शतक से एक दिन पहले डिविलियर्स से बात की थी

यह प्लेयर साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स हैं. इस बात का खुलासा भी खुद डिविलियर्स ने ही सोशल मीडिया के जरिए किया. इस अफ्रीकी स्टार ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'जब मैंने कल उससे बात की थी, मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो पक रहा है. बहुत शानदार खेले मेरे दोस्त.'

When I spoke to him yesterday I knew something was brewing💪

Well played my friend September 8, 2022

यानी साफ है कि कोहली ने शतक लगाने से पहले डिविलियर्स से बात की. इसी के बाद कुछ ऐसा मैजिक हुआ कि कोहली ने सैकड़ा जड़ दिया. विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर का यह 71वां शतक है. इस तरह उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग (71 शतक) की बराबरी कर ली है. दोनों ऐसा करने वाले दूसरे प्लेयर हैं. जबकि सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा 100 शतक हैं.

कोहली की बहन और अन्य दिग्गजों ने भी बधाई दी

डिविलियर्स के अलावा कई और भी दिग्गजों, रिश्तेदारों और फैन्स ने कोहली को शतक की बधाई दी है. इसमें कोहली की बहन भावना भी हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'शेर की तरह दहाड़े. काम ज्यादा बोलता है.' इनके अलावा पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा, 'टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ने वाले कोहली के लिए बेहद खुश हूं.' वहीं, पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा, 'बहुत शानदार कोहली. शतक लगाते देखकर बेहद प्रसन्नता हुई.'

Well done champion kohli @imVkohli happy to see you getting a 100 👏 #indvsafghanistan #AsiaCup2022 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 8, 2022