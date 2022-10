Virat Kohli: 49 पर नाबाद थे विराट कोहली, फिर भी दिनेश कार्तिक से नहीं ली स्ट्राइक, जीत लिया दिल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को हुए दूसरे टी-20 में रनों की बरसात देखने को मिली. पूरे मैच में करीब 450 के करीब रन बने, डेविड मिलर का शतक भी देखने को मिला. लेकिन अंत में टीम इंडिया ने 16 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज़ भी अपने नाम की. इस दौरान विराट कोहली का एक अंदाज़ लोगों को पसंद आ रहा है, जब उन्होंने टीम के स्कोर के लिए अपने अर्धशतक को ठुकरा दिया.



दरअसल, सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल की तूफानी पारी के बीच विराट कोहली की धमाकेदार पारी पर काफी कम लोगों का ध्यान गया. विराट कोहली ने 28 बॉल में 49 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल रहा. विराट ने भी अपनी पारी में 175 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की.

भारत की पारी का जब 20वां ओवर शुरू हुआ, तब विराट कोहली 49 पर नाबाद थे. लेकिन स्ट्राइक दिनेश कार्तिक के पास थी, कार्तिक ने यहां रनों की बरसात शुरू की. लेकिन जब सिर्फ दो ही बॉल बची थीं उस वक्त उन्होंने विराट कोहली से स्ट्राइक के बारे में पूछा, क्योंकि वह 49 पर नाबाद थे और उनके पास अपना अर्धशतक पूरा करने का मौका था.

In addition to the run fest, a special moment as we sign off from Guwahati. ☺️#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @DineshKarthik pic.twitter.com/SwNGX57Qkc