'छक्का रुकना नहीं चाहिए...', वैभव सूर्यवंशी ने खोला तूफानी शतक का राज, पाकिस्तानी टीम को भी दी वॉर्निंग

वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया था. 12 दिसंबर (शुक्रवार) को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में आयोजित इस मुकाबले में वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन बनाए, जिसमें 14 छक्के और 9 चौके शामिल रहे.

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर भारतीय अंडर-19 टीम इस मैच को 234 रनों के विशाल अंतर से जीतने में सफल रही. मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर्स में 433/6 रनों का स्कोर बनाया. जवाब में यूएई की टीम 199/7 रन ही बना सकी और उससे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी.

वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक जड़ने के बाद टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे को खास इंटरव्यू दिया. इस दौरान वैभव ने अपनी तूफानी इनिंग्स का राज खोजा. वैभव को इस बात का मलाल था कि वो और बड़ा स्कोर करने से चूक गए. वैभव ने पाकिस्तान और दूसरी टीम को भी वॉर्निंग देते हुए कहा कि वे इस टूर्नामेंट को जीतने के उद्देश्य से यहां आए हैं.

किस माइंडसेट के साथ उतरे थे वैभव?

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'माइडंसेट ये था कि बड़े प्लेयर के साथ ओपनिंग करने का मौका था. आयुष म्हात्रे के साथ. इसके लिए ईश्वर का सदा आभारी रहूंगा. कुछ माइंडसेट नहीं था. बस ये सोचकर उतरा था कि 10-12 ओवर क्रीज पर बिताऊंगा, जब सेट हो जाऊंगा तो खुद रन आने लगेंगे. तो मैं बस वही ट्राई करने गया था.'

वैभव सूर्यवंशी ने बताया, 'कैप्टन ने बोला था कि छक्का रुकना नहीं चाहिए, मारने में ही मैं आउट हो गया. कन्फ्यूज हो गया, कैप्टन का सुनता तो आउट नहीं होता. 50 ओवर खेलता तो 300 का नहीं पता और थोड़ा बड़ा स्कोर दिखता. सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करना है.'

भारत की अब पाकिस्तान से टक्कर

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का अगला मुकाबला 14 दिसंबर (रविवार) को पाकिस्तान से होना है. इस हाईवोल्टेज मैच पर फैन्स की निगाहें हैं. पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम 16 दिसंबर को मलेशिया का सामना करेगी. टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 21 दिसंबर को होना है.

महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वैभव ने 10 दिनों के भीतर अपना दूसरा शतक जड़ते हुए यह बता दिया कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने 2 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में नाबाद 108 रनों की शानदार पारी खेली थी.

इससे पहले वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2025 में भी गरजा था. तब उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज से सभी को चौंका दिया था. यूएई के खिलाफ मुकाबले में वैभव ने महज 42 गेंदों पर तूफानी 144 रन ठोक दिए थे, जो टूर्नामेंट की सबसे यादगार पारियों में से एक रही.

अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप्स

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और मलेश‍िया

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल

भारत के ग्रुप मुकाबले

12 दिसंबर: vs यूएई, आईसीसी एकेडमी, दुबई, (भारत 234 रनों से जीता)

14 दिसंबर: vs पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी, दुबई

16 दिसंबर: vs मलेश‍िया, द सेवन्स, दुबई

नॉकआउट मुकाबलों का शेड्यूल

19 दिसंबर: पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी, दुबई

19 दिसंबर: दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई

21 दिसंबर: फाइनल

