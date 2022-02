IND vs WI: सीनियर्स को देखने पहुंचे जूनियर, U-19 वर्ल्डकप चैम्पियन टीम ने किया टीम इंडिया को चीयर

India vs West Indies ODI: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज कोरोना के कारण खाली स्टेडियम में खेली जा रही है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए दूसरे वनडे में एक खास नजारा देखने को मिला. इस मैच के देखने के लिए अंडर-19 भारतीय टीम के खिलाड़ी भी मौजूद रहे. सभी ने भारतीय टीम को चीयर किया.

यश धुल की कप्तानी में अंडर-19 टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है. उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी थी. अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम अहमदाबाद पहुंची और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम को चीयर भी किया.

बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीर

स्टेडियम में बैठे अंडर-19 खिलाड़ियों की फोटो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शेयर की. उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा- हमारी अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम अहमदाबाद स्टेडियम में बैठी हुई. बीसीसीआई ने अपनी पोस्ट में हैशटैग के साथ BoysInBlue भी लिखा. बाद में वीडियो भी शेयर किया गया.

Our #U19CWC -winning team in attendance here in Ahmedabad 🏟️ #BoysInBlue pic.twitter.com/L0KheIUD4M

The BCCI Office Bearers – Honorary Secretary @JayShah and Honorary Treasurer @ThakurArunS – and #U19CWC-winning #BoysInBlue at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.#TeamIndia | #INDvWI pic.twitter.com/LVHLdaGo9F